Nella stagione negativa della Juventus l'Inter si sta avviando verso la vittoria dello scudetto. Ormai sembra essere solo questione di tempo, la squadra di Antonio Conte potrebbe vincere il campionato già la settimana prossima. Ai nerazzurri servirebbero 12 punti di vantaggio al termine della 34a giornata, dovrebbero incastrarsi diversi risultati: L'Inter deve vincere contro il Crotone e l'Atalanta non vincere contro il Sassuolo; oppure: l'Inter può pareggiare se perdono Atalanta, Napoli (contro il Cagliari), Juve (con l'Udinese) e Milan (col Benevento). Una serie di risultati che coinvolgono anche la squadra di Pirlo, costretta invece a farsi i conti per entrare in Champions.