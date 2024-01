La tendenza nel calcio italiano mostra una situazione interessante riguardo ai vincitori del Campionato d'Inverno. Sebbene la percentuale di successo sia generalmente più alta per chi conquista il titolo invernale, non è raro che la squadra in testa alla fine del girone d'andata venga superata nel ritorno.Statisticamente, si osserva che circa il 60% delle volte chi vince il titolo di Campione d'Inverno riesce a laurearsi Campione d'Italia in primavera. L'attenzione ora si sposta a maggio per scoprire se l'Inter riuscirà a confermare questa statistica o se si ripeterà la tendenza delle sorprese nella fase conclusiva del campionato.