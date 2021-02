L'osservatorio calcistico CIES ha proiettato la classifica finale di Serie A, ecco come è andata: "Il CIES presenta i punti previsti per la fine della stagione per le squadre di 22 campionati in tutta Europa. La proiezione è stata calcolata utilizzando un modello statistico tenendo conto dei tiri in porta e in area tentati o subiti, del possesso palla, dei passaggi propri delle squadre e degli avversari nella trequarti opposta del campo. Secondo questa proiezione, l'Inter sarebbe incoronata campione d'Italia a 11 anni dall'ultimo titolo, davanti a Milan (+2 punti) e Juventus (+3)".