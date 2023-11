Hakan Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia e salterà l’amichevole di questa sera contro l’Inghilterra e l’ultimo impegno di qualificazione all’Europeo di martedì 21 novembre contro il Galles. La Federcalcio turca ha comunicato ufficialmente che il calciatore dell’Inter non ha preso parte all'allenamento odierno ed è stato esentato dal ct Vincenzo Montella dai due impegni come conseguenza dell’infezione alle vie respiratorie ma soprattutto per stare al fianco della compagna Sinem, che nelle prossime ore darà alla luce il secondo figlio della coppia.