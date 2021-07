Il nuovo acquisto dell'Intersuona la carica. Le prime parole in nerazzurro sono rivolte (anche) alla Juventus, già avvertita dal turco per la corsa scudetto: "Vogliamo rivincere il campionato e fare grandi cose in Champions - ha detto Calhanoglu a CBS Sports - Credo nella squadra e nei nostri giocatori forti e di qualità. Con Inzaghi faremo qualcosa di grande. Come ho scelto l'Inter? La determinazione che ci hanno messo Simone e Ausilio ha fatto la differenza".