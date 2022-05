Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, intervistato da Inter Tv e da DAZN, carica l’ambiente nerazzurro prima di Inter-Empoli; “Gli obiettivi sono importanti per noi, lasciamo la Coppa Italia da parte perché puntiamo più sullo Scudetto che vogliamo vincere. Oggi sarà una partita importante per noi, se vinciamo magari mettiamo un po’ di pressione al Milan. Dobbiamo guardare partita dopo partita e quella di oggi è importante per noi“.