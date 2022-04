Hakan Calhanoglu torna sul rigore (calciato due volte) di domenica sera. Il turco dell'Inter ha parlato in un'intervista esclusiva a SportMediaset: "E' stato il rigore più importante della mia carriera. Lo scudetto? Sì, noi ci crediamo".



PRIMA L'ERRORE - "Ero totalmente in fiducia, dopo il primo errore sapevo di potermi fidare del mio tiro: sapevo avrei segnato. Dopo il gol ho chiesto scusa per il primo rigore sbagliato, era una partita importante, decisiva. Speriamo, penso di sì, sappiamo che non dobbiamo sbagliare. Adesso arriva il Verona, sarà una sfida non facile".