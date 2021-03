Lautaro Martinez e il rinnovo con l'Inter. L'attaccante nerazzurro sta trattando con il club, esiste già una bozza d'intesa per prolungare fino al 2024 a oltre 4,5 milioni netti più bonus a stagione, ma non basta.



Secondo quanto rivela calciomercato.com, l'ultimo nodo da sciogliere è quello relativo alla clausola da 111 milioni di euro. Il club nerazzurro vorrebbe modificarla (mantenendo comunque la validità solo per l'estero) o rimuoverla, le parti sono al lavoro anche per questo aspetto non di poco conto. Ma sul futuro di Lautaro non vi sono dubbi: resterà in nerazzurro, per il rinnovo è solo questione di tempo.