Non c’è posto per Mauro Icardi nella nuova Inter di Antonio Conte. Come scrive Il Corriere dello Sport, il tecnico leccese - in attesa della firma con la società nerazzurra - sta già pensando all’attacco della prossima stagione. Sono due le soluzioni in questo momento. Il nome per cui l’allenatore sta spingendo è quello di Romelu Lukaku: lo stipendio del belga è altissimo, ma la mancata qualificazione del Manchester United alla Champions potrebbe dare una mano. Occhio poi alla pista legata a Paulo Dybala: la Joya è rimasta in disparte nella prima Juve di Ronaldo e l’Inter sogna di rilanciarlo offrendo Icardi come contropartita.