Lavori in corso sulle fasce per l’Inter, che continua a cercare un esterno destro che possa adattarsi al 3-5-2 di Antonio Conte. Non c’è solo Valentino Lazaro, classe ’96 dell’Hertha Berlino, nel mirino di Ausilio e Marotta: i nerazzurri stanno valutando anche i nomi di Manuel Lazzari della Spal e Juan Cuadrado della Juventus. Quest’ultimo è in scadenza di contratto tra un anno e, in mancanza di rinnovo, può lasciare Torino nel corso della prossima estate: vero e proprio pallino di Conte, il colombiano è valutato circa 20 milioni di euro.