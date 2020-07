Cosa succederebbe all'Inter in caso di addio di Antonio Conte? Oggi lo ha spiegato La Gazzetta dello Sport: "Tra gli allenatori liberi un anno fa c’era Conte, oggi c’è Massimiliano Allegri: è naturale pensare che possa essere lui, in caso di strappo dell'allenatore, la prima scelta di Marotta. Conte è l’allenatore che piantò in asso la Juventus, in piena estate. Ma va detto che l’Inter oggi non ha raccolto segnali decisi in questa direzione. E in fondo, pure queste sono valutazioni. O no?", si legge.