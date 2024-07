Colpo di scena in arrivo per quanto riguarda il futuro di? Il difensore del Torino, molto vicino al, potrebbe - a questo punto incredibilmente - non vestire la maglia degli azzurri nella stagione 2024/25.Il motivo? Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Inter avrebbe sondato il terreno con Beppe Riso, procuratore del difensore, chiedendogli di temporeggiare prima di chiudere con il Napoli. L'agente del classe 1999 parlerà dunque con il ragazzo, chiamato ora a decidere se dare il via libera al trasferimento al Napoli oppure attendere i campioni d'Italia.