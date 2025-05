Inter, brutte notizie: il comunicato su Lautaro Martinez

Getty Images

Mattinata di esami per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter si è sottoposto a controlli clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo il problema fisico accusato nei giorni scorsi. L’esito ha evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra.Non si tratta di una lesione grave, ma i tempi di recupero saranno gestiti con cautela. Le condizioni del capitano nerazzurro verranno valutate giorno per giorno dallo staff medico, che monitorerà attentamente i prossimi step del suo recupero.Al momento, resta in forte dubbio la sua presenza nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma martedì 6 maggio. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un duro colpo per l’Inter.

