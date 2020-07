Inter-Bologna apre il programma domenicale della 30esima giornata di Serie A (calcio d'inizio a San Siro ore 17.15) con i nerazzurri chiamati a non fermare la propria corsa, sia in ottica terzo posto sia in quella di un'insperato ritorno in corsa per la lotta scudetto, e i rossoblù forse all'ultima vera chiamata per la corsa ad un piazzamento Europa League che si è complicato in questa ripresa post-covid. Antonio Conte continuerà a non poter utilizzare Milan Skrinar, ancora squalificato mentre per l'ex Sinisa Mihajlovic non saranno disponibili due dei tanti ex-nerazzurri presenti in rosa: Poli e Mbaye.