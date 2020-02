Il terzino dell'Inter Cristiano Biraghi ha parlato dopo la vittoria contro il Ludogortes ai microfoni di InterTV. L'esterno, in gol contro i bulgari ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro la Juventus e sulla scelta, ormai ufficiale, di giocare a porte chiuse così come nel match andato in scena ieri sera a San Siro. Ecco le sue parole: "Le porte chiuse? Siamo abituati con il nostro pubblico, ma siamo professionisti e gli stimoli li troviamo a prescindere dal pubblico. Dobbiamo pensare a giocare una partita importantissima".