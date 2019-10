Cristiano Biraghi, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche l'esito della partita con la Juve: "Sicuramente siamo carichi e abbiamo voglia di riprendere subito il cammino della vittoria. Sappiamo di aver affrontato una squadra difficile, analizzeremo le cose che non sono andate bene per migliorare".



SULLA SCONFITTA CON LA JUVE - "No, di certo non è una sconfitta che ci fa cambiare modo di pensare e mentalità che ci dà il mister. Ci deve bruciare meglio, ma dobbiamo vedere cosa non è andato bene e tenerlo dentro per migliorare



COSA LASCIA INTER-JUVE - "Noi abbiamo iniziato questo percorso sapendo di affrontare un ciclo nuovo e che ci sarebbero state difficoltà. L'importante è affrontarle volendo migliorare di giorno in giorno. Questa mentalità l'abbiamo immagazzinata, abbiamo perso una partita e siamo arrabbiati; ora vogliamo la rivincita".