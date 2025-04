Inter, altro 'caso bestemmia'? Nel mirino Bisseck, il labiale è già virale

Getty Images

La bestemmia di Bisseck e il precedente di Lautaro

L'rischia di trovarsi alle prese con un altro, dopo quello che di recente ha riguardato. Stavolta al centro dell’attenzione c’è il difensore, che al 63° minuto della sfida di ieri contro la- poi persa 1 a 0, non senza polemiche per un mancato rigore concesso ai nerazzurri che potrebbe costare caro all'arbitro Michael Fabbri - avrebbe pronunciato un’espressione blasfema, dopo un’azione d’attacco finita male a causa di un rimpallo sfavorevole.

Cosa rischia Bisseck

Sebbene non sia disponibile l’audio dell’episodio (esattamente come nel caso dell'attaccante argentino), il labiale mostrato dalle immagini televisive è apparso piuttosto chiaro e sta già facendo il giro dei social network. La situazione riporta alla mente, appunto, il caso di Lautaro Martinez, poi sanzionato con una(ma nessuna squalifica) per un’espressione simile durante Juventus-Inter dello scorso 16 febbraio. Il capitano nerazzurro aveva scelto di patteggiare, pur negando pubblicamente di aver pronunciato la frase incriminata: “Non l’ho mai fatto, mai. Insegno il rispetto anche ai miei figli. Quest’accusa mi ha ferito”, aveva dichiarato dopo la partita contro il Genoa.Ora resta da vedere come evolverà la vicenda Bisseck. Se la Procura Federale aprirà un’indagine e verrà confermata la violazione, il difensore tedesco rischia una sanzione simile a quella comminata al suo capitano, come spiega La Gazzetta dello Sport.