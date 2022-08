Nicolaex centrocampista dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.Berti, prendiamola larga. Anche lei, come Adani, ritiene che per 65 milioni sarebbe stato giusto cedere Skriniar?«Non scherziamo! Milan non si tocca, di sbagliato ha soltanto il nome. Al di là della sua forza, è fondamentale il terzetto che da tre anni protegge Handanovic. Se l’Inter vuole rimanere protagonista non può prescindere da Skriniar, De Vrij e Bastoni».Bremer sembrava il sostituto designato di Skriniar. Anche lei non ha gradito che il brasiliano sia andato alla Juve?«Macché. Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi nel Torinese!».