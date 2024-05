I pensieri in merito alla delicata situazione societaria, che in queste ore stanno tenendo i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso, non hanno rovinato la cena di gala al Castello Sforzesco di Milano con cui l'ha festeggiato lo scudetto e la seconda stella. Particolarmente "carico" Beppe, che secondo quanto riferito da Sport Mediaset ha parlato così: "Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie. Alzeremo l'asticella, ma non abbiamo paura perché siamo l'Inter. Ritiro nel 2027? Avrò 70 anni, ma se le cose continuano così sarà difficile smettere. È una bella famiglia, difficile non continuare".