Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di, Beppeha parlato anche del lavoro svolto da Simonee del percorso della squadra nerazzurra. "Ha superato l'esame, il ciclo è già iniziato con lui", le dichiarazioni del dirigente. "Ha dimostrato non solo di essere bravo, ma anche vincente. Meglio di lui non si può trovare e desiderare nulla. Con lui vogliamo continuare a vivere questo ciclo, non siamo nemmeno a metà del percorso. Mercato? Ci saranno tantissime partite e tante competizioni, tra cui il Mondiale per Club. La rosa deve essere puntellata al meglio, dobbiamo fare sempre i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo".