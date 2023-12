Per l'Inter, il cambio di scenario legato al Decreto Crescita e alla mancata proroga delle agevolazioni fiscali fino al 29 febbraio non rappresenta un ostacolo significativo nell'affare relativo a Tajon. Secondo quanto confermato da La Gazzetta dello Sport, il club di Steven Zhang aveva già preso la decisione di concludere l'operazione, e così sarà, con la chiusura attesa dopo Capodanno.Nonostante l'assenza di agevolazioni fiscali, l'ingaggio di Buchanan non è eccessivamente elevato: il laterale canadese di 24 anni dovrebbe firmare un contratto da 1,5 milioni di euro annui. Di conseguenza, l'Inter spenderà circa 1 milione di euro lordi in più per il salario dell'esterno (il cui contratto scade nel 2025). Per giungere a un accordo definitivo per Buchanan, è ancora necessario raggiungere un'intesa con il Bruges, che aveva inizialmente fissato una richiesta di 10 milioni di euro per il cartellino ma si prevede che l'affare si concluda a 8 milioni.