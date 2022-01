1









Bedy Moratti, sorella dell'ex presidente dell'Inter Massimo, parla al Corriere della Sera a poche ore dalla Supercoppa italiana contro la Juve: "Il giovane Inzaghi è veramente bravo, vinciamo e ci divertiamo".



JUVE - "In difficoltà? Ma loro sono sempre fortissimi. Della Juve non ci si può mai fidare, neanche in questo senso. Anche questa è una battuta».



CALCIOPOLI - "Ma no, perché? È il passato, spiacevole soprattutto per chi ne ha fatto parte".