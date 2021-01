Il futuro dell'Inter è legato a BC Partners. Prosegue, infatti, la due diligence del fondo inglese, e nel mentre Il Sole 24 Ore fornisce nuovi dettagli sui futuri protagonisti. Da pochi giorni sarebbe entrato in scena lTifosy Ltd, di cui uno dei fondatori (l'altro è Fausto Zanetton, ex di Morgan Stanley) è l'ex calciatore di Sampdoria e Juventus e oggi team manager della Nazionale Gianluca Vialli. E non solo. Nel management della società britannica, che starebbe svolgendo il ruolo di advisor per conto di BC Partners, è entrato da pochi mesi anche Marco Re, ex Cfo della Juventus. Due bianconeri in un colpo solo per l'Inter?