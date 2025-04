Inter-Bayern Monaco, l'ex arbitro protesta per il goal di Lautaro Martinez: 'Pazzesco, a questo serve il Var...'

Getty Images

Inter-Bayern Monaco: irregolare il goal di Lautaro Martinez?

ha eliminato ilqualificandosi alle semifinali di Champions League. Dopo la vittoria per 1-2 in trasferta, i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 a San Siro dopo essere passati in svantaggio. Il pareggio dell'1-1 è stato siglato dadopo un rimpallo in area di rigore. L'ex arbitro tedesco Manuel Grafe, noto per le analisi sugli episodi delle partite riguardanti i club tedeschi in Europa, ha posto l'attenzione proprio sulla rete dell'argentino che secondo lui sarebbe dovuta essere annullata.L'ex arbitro infatti sottolinea come Lautaro Martinez avrebbe toccato il pallone con il braccio prima di calciare: "Se il marcatore dell'1-1 avesse toccato la palla con la mano/braccio prima del tiro, il gol sarebbe stato chiaramente irregolare! Difficile per Vincic accorgersene nel caos, ma è a questo che serve il VAR! Vediamo le immagini: Mano! Sbaglia di testa, ma para la palla così e segna! Pazzesco...".