Inter-Torino, rosso a Tameze: il commento di Marelli

Con lo scudetto già in tasca, nel lunch match di oggi l'ha battuto anche il, avviando già in campo la grande festa con i propri tifosi: 2-0 il risultato finale della gara, che però è stata anche condizionata da un'espulsione ai danni di Adrienall'inizio del secondo tempo che ha suscitato più di un dubbio."Il contatto c’è, giusto il fallo e giusto anche il cartellino giallo, non era una chiara occasione da gol ma un’azione potenzialmente pericolosa", il commento dell'esperto Lucaa DAZN. "L’hanno considerata DOGSO, io non sono per nulla d’accordo: la direzione generale del pallone non è verso la porta ma verso l’esterno. Manca uno dei quattro presupposti per il rosso".