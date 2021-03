Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, tornando anche sulla vittoria contro la Juventus: "Stiamo facendo bene nel club anche rispetto allo scorso anno, sono migliorato tanto anche grazie all’aiuto dei compagni e di mister Conte. Con lui ho un grande rapporto, sicuramente mi ha dato tanta fiducia. Ho iniziato a giocare subito l'anno scorso, ha sempre creduto in me, mi sta dando una grande mano a crescere e nel colmare alcune lacune. Mi raccomanda di aver coraggio e personalità e di non aver paura di fare le cose. Ce la metto tutta per ripagare la fiducia che mi ha dato".



SUL CAMPIONATO - "E’ un percorso che stiamo facendo dallo scorso anno, avevamo qualche difetto che stiamo cercando di limare vincendo partite che l'anno scorso facevamo fatica a vincere. Cercheremo di vincerle tutte, ci rimane solo il campionato. Battere la Juve in campionato ci ha dato una grande spinta e forza, non ci eravamo riusciti prima; siamo maturati tanto noi giovani, io e Barella siamo riusciti a fare il salto di qualità che ci mancava e si sta vedendo".



LA COSTRUZIONE BASSA - "A me piace molto (sorride ndr), all'Atalanta era pane quotidiano. A volte bisogna tornare all'antica spazzando la palla senza rischiare, ma la costruzione dal basso può portare benefici".