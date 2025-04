Inter, Bastoni tuona: 'I sacrifici non li fanno solo muratori e operai, il tempo non te lo restituiscono'

Getty Images

Le parole di Bastoni sui sacrifici dei calciatori

Protagonista del podcast Supernova con Alessandro Cattelan, il difensore dell'Interha affrontato diverse tematiche, tra campo e fuori, tra cui un argomento spesso oggetto di discussione, legato alla quotidianità dei calciatori."Se c’è qualcosa a cui mi aggrappo per mantenere alto il livello? È una cosa personale, dipende tanto dal percorso che uno ha avuto", le sue parole. "Nel corso della carriera ho incontrato le persone giuste al momento giusto. Davanti a tutto metto i sacrifici che ho fatto. Per la gente in generale i sacrifici li fanno soli gli operai o i muratori. Se non sei dentro a questo mondo fai fatica a capire i sacrifici che fa un giocatore. Giochiamo talmente tanto che siamo sempre lontano dalle famiglie. Il discorso si riduce sempre a “eh ma guadagni milioni”, però per me è una cosa sbagliatissima: il tempo è una cosa impagabile e non te lo restituisce nessuno. Se facciamo ancora i ritiri? Almeno uno a settimana, il sabato prima della partita, poi la domenica giochiamo, lo stesso quando giochiamo il mercoledì. Dormo a casa due-tre notti a settimana. Poi i giorni in cui dormo a casa sono via fino alle 14.00 per via degli allenamenti, quindi il tempo a casa è veramente ristretto".

Il mondo dei social

E relativamente al mondo dei social: "Spesso manca il rispetto verso di noi. Non puoi insultarmi la famiglia o augurarmi la morte perché ho fatto un errore. I social hanno portato questa cosa malsana. Poi c’è chi va dritto per la sua strada e se ne sbatte e chi meno. Parlo ad esempio al tifoso dell’Inter che fischia un suo giocatore o lo va ad insultare sui social, è controproducente. Io vado a leggere i commenti, mi infastidisce vedere certe cose. Poi magari capita che ti trovano in giro e ti chiedono la foto. Sta a te distinguere le critiche delle persone. C’è una cattiveria e un’invidia che fa paura".