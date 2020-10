Alessandro Bastoni ha parlato nel Match Day Programme lanciando una sfida: "Sono interista e pensare in futuro di poter indossare la fascia di capitano è un sogno, sarei davvero orgoglioso. Sarebbe un onore. Vincere con questa maglia. Cercherò di dare il mio contribuito tutte le volte che scenderò in campo. La prima maglia che ho comprato è stata la mia. No, non è vero. La prima è stata quella di Milito, avevo 13 anni”.