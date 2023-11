Brutte notizie per l'Inter: Simone Inzaghi perde Alessandro Bastoni. Il difensore italiano classe 1999 si è infortunato al polpaccio della gamba destra nell'allenamento di ieri con la Nazionale in ritiro a Coverciano. Come appreso in anteprima da Calciomercato.com, gli esami a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione muscolare. Bastoni lascia il ritiro della Nazionale e rientra a Milano. Non potrà giocare né i prossimi due impegni con l'Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina, né le prossime tre trasferte con l'Inter contro Juventus, Benfica e Napoli.