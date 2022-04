In conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così delle condizioni di Bastoni in vista della Juventus: "Poco prima della partita con il Bologna ha avuto un problema e sembrava solo un affaticamento muscolare, ma a quanto pare c'è qualcosa di più. Speriamo di riuscire a recuperarlo per la finale di Coppa Italia contro la Juventus".