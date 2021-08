Alessandro, dopo l'amichevole contro il, ha parlato della situazione dell'Inter: "La partenza di? Non sta a me parlare di certe cose, chi resta darà tutto. Come sempre, del resto. Abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo capire bene il suo sistema di gioco. Siamo pronti ad affidarci a lui per far bene nel prossimo campionato. Queste partite sono importanti: c’è poco tempo per preparare la nuova stagione, abbiamo un tricolore da difendere".