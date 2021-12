Le parole di Alessandro Bastoni a Sportmediaset: "Se non arrivi davanti a fine campionato, essere campioni d'inverno non conta nulla. E’ stato un anno fantastico: abbiamo vinto lo scudetto e l’Europeo con la Nazionale. Abbiamo rotto l’egemonia della Juventus che durava da anni, ma non vogliamo fermarci. Vogliamo fare un 2022 ancora migliore".