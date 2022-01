Alessandro Bastoni, autore di un gol e un assist nella partita vinta per 2-1 dall'Inter contro la Lazio, ha parlato nel postpartita anche dello status di campioni d'Italia dei nerazzurri: "Dopo quello che è successo a Bologna (partita non disputata causa-covid all'Epifania, ndr) siamo contenti della vittoria. Abbiamo il tricolore sul petto, vogliamo difenderlo in tutti i modi continuando con questa mentalità vincente. Col gioco di Inzaghi ho avuto qualche difficoltà all'inizio, ma ora posso dire di essere entrato nei meccanismi e mi ha migliorato".