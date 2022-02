Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, parla a Dazn prima del derby: "Lo guardavo con papà, anche lui interista. Non c'erano grosse discussioni. Ho due fratelli, uno romanista mentre l'altro odia il calcio. A San Siro non è mai venuto a vedermi". Diventato papà da poco: "Non ho ancora realizzato di essere padre, è una cosa speciale".



SIMBOLO DEL DERBY - "Mi viene in mente la cavalcata di Zanetti al 90', salta tutti e prende calcio d'angolo".



IL MIO DERBY - "Vivo tutte le partite con grande tranquillità, anche il derby. Riti? Bacio i parastinchi dove ho la foto della mia fidanzata. Il mio tatuatore è un accanito milanista".



SUL GOL DI CALHANOGLU ALL ANDATA - "Mi ricordo i fischi che c'erano, c'era un caos incredibile. Era un rigore molto importante, speriamo si possa ripetere nel prossimo fine settimana".



CAMBIO MAGLIA? - "Passare al Milan? No, assolutamente. Non c'è neanche lo 0,1% di possibilità che io possa fare questo percorso".



SULLA PARTITA - "Fondamentale non perdere punti, negli scontri diretti può succedere d tutto. Manca tutto il girone di ritorno, è veramente presto. Lo scorso anno a questo punto non eravamo in vetta, poi abbiamo vinto il campionato. L'importante è non perdere".



SULLO STADIO - "San Siro col 50% è un buon vantaggio, speriamo di sfruttarlo. Avere uno stadio di proprietà sarebbe un vantaggio e un segnale da dare alle altre squadre. Detto ciò San Siro è un'icona incredibile. L'unica cosa che ci sta penalizzando è il terreno, che negli ultimi mesi ha subito delle ripercussioni che iniziano a pesare".



SUI GIOCATORI DEL MILAN - "Theo il più veloce, Leao il più difficile da marcare".



CURIOSITA' VARIE - "L'intesa con Perisic è tanta roba, in campo ci divertiamo. La prima maglia che ho chiesto è quella di Giorgio Chiellini. Chi prenderei dal Milan? Il Milan è una squadra di qualità, ma il gruppo e la compattezza creata all'Inter è super, mi tengo tutta la mia squadra".