Le parole di Alessandroai microfoni di Mediaset dopo– "Più che segreto è la voglia di conquistare grandi obiettivi, quando i centrocampisti ti aiutano è più facile. Siamo una grande squadra difficile da battere".– "Abbiamo studiato e analizzato la Juve che era la squadra che ci ha messo più in difficoltà quest’anno. Abbiamo visto cosa fare nei video e lo abbiamo fatto".– "Abbiamo sofferto un po' come con il Benfica e come accadrà da qua a fine campionato. La testa va lì, abbiamo un po' di strada da recuperare e la nostra testa è là".