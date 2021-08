L'Inter nella prima parte di questo mercato estivo ha messo in atto un'opera di ridimensionamento mediante cessioni importanti, ossia quelle di Hakimi e Lukaku, per sistemare le finanze del club di Suning. Un processo che ha alimentato anche le voci di una possibile partenza di Lautaro Martinez. Voci che però vanno a sbattere sul muro eretto dalla proprietà nerazzurra. Come riporta infatti Calciomercato.com,Il presidente Zhang vuole cambiare rotta e stoppare l'emorragia.