Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con la Salernitana, il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Nicolò Barella ha detto la sua sulla corsa scudetto con un riferimento anche alla Juve. Ecco le sue parole: "Il campionato è molto aperto. Non ho sentito bene cosa ha detto Allegri, ma io penso che la Juve sia una grande squadra. C'è un po’ di distacco, ma se non vinciamo si possono avvicinare. Dobbiamo pensare a noi e riprendere a vincere e fare gol come facevamo all'inizio".