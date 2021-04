Nicolò Barella, uno degli elementi fondamentali dell'Inter di Antonio Conte che sta correndo verso lo scudetto, ha parlato a Sky Sport: "Il mio gol alla Juventus è stato molto emozionante, anche perché quella è stata la partita che ci ha fatto scattare qualcosa. Ci ha dato la consapevolezza di essere forti. Lo sapevamo già, però battere la squadra che è stata la più forte per tanti anni è stato emozionante, e aver fatto gol per me è stato importante."

Nello scontro diretto di metà gennaio, l'Inter sconfisse la Juve 2-0 coi gol di Vidal e Barella.