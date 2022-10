Al termine della sfida di ieri sera tra Inter e Barcellona, il calciatore Blaugrana Sergi Roberto ha rialsciato delle dichiarazioni al vetriolo all'indirizzo del direttore di gara per il rigore non concesso agli spagnoli.'È parso netto. I miei compagni che erano lì hanno visto da vicino la giocata e mi hanno assicurato che era nettissimo. A noi ci hanno tolto un gol per un fallo di mano identico e a loro, per la stessa giocata, non hanno fischiato nulla. L’arbitro avrà i suoi motivi, ma a volte rimane la sensazione che non sappiano neppure loro cosa fischiano'.