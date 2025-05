Getty Images

L'Inter recupera Lautaro Martinez: sarà titolare con il Barcellona

45 minuti fa



L'Inter affronterà il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. Dopo il pareggio per 3-3 dell'andata, la gara di oggi sarà decisiva per decretare la prima finalista, con gli occhi puntati a PSG-Arsenal. La squadra di Flick ritrova Lewandowski, che ha recuperato dopo l'infortunio rimediato contro il Celta Vigo, ma è più probabile una partenza dalla panchina.



Anche l'Inter ritrova uno dei suoi titolatissimi: Lautaro Martinez ci sarà contro il Barcellona e come riporta Sky Sport partirà dal primo minuto. L'argentino ha infatti recuperato dopo l'elongazione rimediata proprio nel match d'andata contro i blaugrana.