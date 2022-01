Come si fa a far tornare il sereno tra Juve e Dybala? In agenda resta l’appuntamento di febbraio per il rinnovo e un mese per cercare di rasserenare il clima: i rapporti sono tesi, ma un divorzio a fine stagione non è da dare per scontato. Come racconta Tuttosport: "C’è tempo per chiarirsi, discutere il futuro e magari trovare un accordo riappianando tutto. Se non altro perché in questo momento per Paulo Dybala non ci sono offerte concrete". Chi si può fare avanti, l’Inter? "Beppe Marotta sornione osserva e studia la situazione. E chissà che anche da Barcellona qualcuno non ci stia pensando", chiosa il quotidiano.