Inter-Barcellona, Bergomi risponde alle critiche: 'Anche Caressa piangeva. Ci fosse stata la Juventus...'

Una partita straordinaria, già consegnata agli annali della Champions League e del calcio internazionale. Ieri sera l'ha conquistato l’accesso alla finale europea - contro una tra PSG e Arsenal - al termine di un confronto surreale contro il Barcellona guidato da Hansi Flick, concluso sul 4-3. La sfida, trasmessa sue in chiaro su, è stata raccontata dalla storica coppia formata daProprio quest'ultimo, per via del suo passato nerazzurro e di alcune esultanze giudicate poco imparziali da parte del pubblico, è finito al centro di numerose critiche, soprattutto sui social network. Una polemica che si è accesa rapidamente e che ha coinvolto moltissimi appassionati. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dell’Inter e attuale opinionista Sky ha voluto dire la sua in merito alle accuse ricevute.

Le critiche a Bergomi dopo Inter-Barcellona

- "Sto cercando di rispondere ai tanti messaggi ricevuti...".- "Guardi, faccio telecronache da 25 anni e le critiche maggiori le ho ricevute proprio dagli interisti".- "Ma lei l'ha vista la partita? Incredibile! Come si fa a non farsi prendere dall'emozione? Lo stesso Fabio a un certo punto piangeva con me. Accanto a noi c'era Repice e ci siamo proprio detti che è impossibile rimanere distaccati".- "Assolutamente sì. Anche se è chiaro che dopo una vita con la maglia dell'Inter qualche sfumatura ci può scappare. Forse la parata di Sommer su Yamal nel finale l'ho sottolineata troppe volte... Ma le racconto questo episodio. Nel marzo 2019 la Juve perde 2-0 a Madrid ma nel ritorno ribalta l'Atletico con una tripletta di Ronaldo e va ai quarti di Champions. La nostra telecronaca di allora aveva gli stessi toni di quella di ieri. Pensi che due giorni dopo sono a San Siro per Inter-Eintracht di Europa League e vengo accusato dagli interisti di essere filo juventino. Ormai ci sono abituato".