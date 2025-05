Inter-Barcellona, Acerbi con la mano in area: proteste dei blaugrana, niente rigore VIDEO

Getty Images

Pedía penalti Pedri por esta mano de Acerbi en la acción con Dani Olmo. El árbitro ni el VAR señalaron nada.

Sigue el 1-0 en el marcador!!!

Proteste del Barcellona per un episodio all'interno dell'area di rigore dell'Inter. Al minuto 25, con il risultato sull'1-0 per i nerazzurri, i blaugrana sono pericolosi e vanno vicino al goal ma Acerbi riesce a respingere.Il difensore nerazzurro però sembra toccarla con il braccio mentre stava andando a terra. Proteste dei blaugrana, in particolare di Pedri, che chiede il calcio di rigore per il tocco di Acerbi. Non è d'accordo Marciniak, arbitro del match, che considera l'intervento regolare. Nessun intervento neanche del VAR che quindi dà ragione al direttore di gara. Un episodio che però sta già facendo discutere. Di seguito il VIDEO del tocco con il braccio di Acerbi.