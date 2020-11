L'Inter non è nuova a trattare giocatori e non solo che in precedenza hanno fatto parte della Juventus o hanno anche solo sfiorato l'orbita bianconera. Basti pensare all'accoppiata Conte-Marotta che attualmente gestisce, tra campo e fuori campo, la squadra nerazzurra. E ora, come riporta Calciomercato.com, l'Inter sta cercando una quarta punta per il mercato di gennaio, e sta avviando i contatti per due attaccanti entrati nei radar juventini la scorsa estate: Arkadiusz Milik, fuori rosa al Napoli, e Olivier Giroud, sempre meno titolare nel Chelsea. La preferenza interista è per il più giovane Milik (26 anni contro 34).