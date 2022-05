Paulo Dybala e l'Inter, un binomio che farà storcere il naso a tanti tifosi della Juventus, ma che sembra ogni giorno più vicino. Dell'argentino si è parlato nel vertice di ieri a Villa Bellini, al quale ha partecipato tutta la dirigenza nerazzurra. Quello che è emerso è che su Dybala non ci sono dubbi: è un'occasione da cogliere. Prima, però, l'Inter dovrà alleggerire il monte ingaggi e creare le condizioni economiche ideali per affondare il colpo e chiudere l'operazione.



Tradotto: salutare i vari Vidal, Sanchez, Vecino, Kolarov e Ranocchia - e relativi contratti - tutti calciatori che lasceranno la Pinetina. Ci vorrà dunque ancora un po' di tempo, ma l'intenzione dell'Inter è quella di andare dritta su Dybala. Lo testimonia anche un nuovo incontro con l'agente della Joya, programmato per la giornata di domani, per avvicinarsi ulteriormente su durata del contratto e ingaggio: in questa sede l'Inter potrebbe presentare la prima proposta "ufficiale" al giocatore, ovvero circa 6 milioni di euro più bonus all'anno per tre stagioni.