Juve e Inter hanno iniziato un nuovo duello sul mercato: nel mirino delle due società c'è Marash Kumbulla, classe 2000 e rivelazione del Verona di Juric. Secondo Sky Sport sia Juventus che Inter hanno incontrato i gialloblù, che chiedono 35 milioni tra parte fissa e bonus per far partire il difensore. L'Inter si è mossa in anticipo e ad oggi è in vantaggio, ma in programma ci sono nuovi incontri con la Juve che vuole alzare l'offerta trovando anche la contropartita giusta che possa convincere il Verona.