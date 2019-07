Missione Lukaku per l'Inter. In giornata, Piero Ausilio è volato a Manchester per parlare con gli emissari dello United del centravanti belga. Al suo ritorno, a Linate, è stato intercettato dalle telecamere di Sky Sport. "C’è stata una presa di contatto ufficiale come è giusto che sia tra due club importanti come Inter e Manchester. Barella è il giocatore che ci ha chiesto Conte? Tutti i giocatori che abbiamo preso sono stati presi in comune accordo con Conte nel rispetto del Fair Play Finanziario", le sue parole. Che fanno trasparire ottimismo e che allontanerebbero la Juve proprio dall'attaccante dei Red Devils. Staremo a vedere.