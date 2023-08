In casa Inter è partito all'assalto al centravanti. Tanti i nomi sul tavolo con il focus su questi profili: Balogun, Beto, Morata, Taremi. Uno di loro, salvo colpi di scena, approderà a Milano per riempire il buco lasciato vuoto da Romelu Lukaku, ancora bloccato al Chelsea.Conferme sulla strategia nerazzurra sono arrivate anche dal ds nerazzurro, presente all'U-Power di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi: "Cerchiamo qualcuno che faccia gol - ha detto il dirigente ai microfoni dei colleghi di Sportmediaset -. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui.”. Lo riporta Calciomercato.com.