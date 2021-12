Intervistato da Sky Sport il ds dell'Inter,, ha parlato tra le altre cose di plusvalenze e di parametri zero: "Le plusvalenze sono una risorsa, gli scambi ci saranno sempre e se vediamo cosa abbiamo fatto conce ne rendiamo conto. Per abbassare i prezzi e avere un vantaggio si inseriscono calciatori. Ci sta se fatto bene e nei regolamenti. Le cose vengono sempre migliorate si possono regolamentare in qualche modo. Il parametro zero è un'opportunità, ma ci devi convivere anche quando poi i tuoi calciatori vanno in scadenza. Ci vuole pazienza, ce ne sono sempre di più ma non è facile prendere i giocatori a zero. Servono offerte importanti".