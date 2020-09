Intervistato da Sky Sport, tra gli argomenti toccati dal ds dell'Inter Piero Ausilio c'è anche il futuro di Leo Messi: "Non so neanche da dove arrivino queste idee. Non c'è nessun uomo di calcio che non lo vorrebbe, poi però c'è la realtà dei fatti. L'incontro con Conte? Più che un patto penso che sia venuta fuori un'idea comune sul lavoro. È stato un incontro molto proficuo. È venuta fuori un'idea e una strategia, quella dell'allenatore, che è stata condivisa dalla dirigenza, ma soprattutto dalla proprietà che ci ha dato una linea guida importante. Tutto ciò che facciamo è in linea con quanto stabilito. Vidal piace a tutti, ma è un calciatore che ha ancora un anno di contratto con il Barcellona. Vedremo se ci sarà l'opportunità".